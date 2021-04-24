ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepkiler
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları soykırım olarak adlandırmasını kınıyorum. Yapılan açıklamalar büyük yanlıştır. Tarihi olaylar hakkında siyasetçiler değil tarihçiler karar vermelidir." ifadelerini kaydetti.

Gürkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin şanlı ve şerefli tarihini soykırımlarla katliamlarla itham etmek çirkin bir iftiradan ibarettir. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'na ilişkin değerlendirmesini reddediyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da şunları kaydetti:

"Soykırım kelimesi en çok ABD ile vücut bulmuştur. Dünyanın dört bir yanında emperyal hedefleri için insanları katletmeyi marifet sayan kirli zihniyetin tarihinde tek kara leke olmayan bir ülkeye çamur atması yok hükmündedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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