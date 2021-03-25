Son dakika haberleri! Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti
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Son dakika haberleri! Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 'uzun süre' kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar çekilmesinin "zor" olduğunu ifade ederek, Afganistan'da "uzun süre" kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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