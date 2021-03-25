ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her...

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her yıl" yaşandığını belirtti.