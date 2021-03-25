ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her...
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ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve 'her...

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her yıl" yaşandığını belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Meksika sınırındaki göçmen krizine değinerek, göçmenlerdeki artışın mevsimsel olduğunu ve "her yıl" yaşandığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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