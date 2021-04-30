ABD Başkanı Joe Biden görevinin 100. gününde Georgia'yı ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 100. günü vesilesiyle Georgia'da düzenlenen mitinge katıldı ve seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan eyalete teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 100. günü vesilesiyle Georgia'da düzenlenen mitinge katıldı ve seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan eyalete teşekkür etti.

Biden, eşi Jill Biden ile Georgia'da düzenlenen ve Kovid-19 nedeniyle katılımcıların arabalarının içinde bekledikleri etkinlikte konuştu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede ve birçok alanda büyük adımlar attıklarını vurgulayan Biden, Georgia'yı kazanmasının ardından seçim zaferinin netleştiğini anımsattı.

Görevinde 100. gününü dolduran Biden konuşmasında, "Georgia'da oylarınızla ne mi yaptınız? Amerika'ya değiştirdiniz. Tüm Amerika size bir teşekkür borçlu." diye konuştu.

Biden'ın konuşmasına göçmenlik protestoları engeli

Öte yandan, alana giren ve ülkedeki göçmen gözaltı merkezlerini protesto eden bir grup, Biden'ın konuşmasını yarıda kesti.

Protestocuların sloganları nedeniyle bir süre konuşmayı bırakan Biden, göçmen gözaltı merkezlerine ilişkin, "Sizinle aynı fikirdeyim. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Biden çifti, mitinge katılmadan önce Georgia'da ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter ve eşi Rosalynn Carter ile görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan