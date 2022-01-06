ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını "silahlı ayaklanma"...
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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