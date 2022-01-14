ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Ekonomi
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.
Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesinden Profesör Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Profesör Philip Jefferson yer alıyor.
Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyahi kadın, Jefferson da beşinci siyahi Amerikalı olacak.
Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
AA / Ayşe Doğru - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet