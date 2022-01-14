ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.

Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesinden Profesör Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Profesör Philip Jefferson yer alıyor.

Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyahi kadın, Jefferson da beşinci siyahi Amerikalı olacak.

Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor

 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

 Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Ayşe Doğru - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title