ABD Başkanı Joe Biden, dünya liderleri ile iklim krizini görüştü - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, dünya liderleri ile iklim krizini görüştü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Joe Biden, dünya liderleri ile iklim krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 2030'a kadar metan gazı emisyonunu yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 2030'a kadar Metan Gazı emisyonunu yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Biden, iklim krizi konusunda düzenlenen çevrim içi toplantıda, Arjantin, Bangladeş, Endonezya, Güney Kore, Meksika, İngiltere'nin yanı sıra AB ve Birleşmiş Milletler (BM) liderleri ile bir araya geldi.

ABD ve AB'nin, metan gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 30 düşürmeyi hedeflediğini belirten Biden, "Bu sadece küresel ısınmanın hızını azaltmakla kalmayacak, kamu sağlığı ve tarımın geliştirilmesi gibi önemli ek katkıları da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin ağustosta yayımladığı raporda iklim değişikliğini "insanlık için kırmızı kod" olarak nitelendirdiğini belirten Biden, iklim değişikliği konusunda adım atmak için bir dönüm noktasında olduklarının altını çizdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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