ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek,...
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek,...

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek,... - Haberler
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