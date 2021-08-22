ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek,...

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi.