ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u...
ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi. - NEW YORK
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri