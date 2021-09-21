ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri