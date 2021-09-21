ABD Başkanı Joe Biden, 'Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u... - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Başkanı Joe Biden,

ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi. - NEW YORK

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Haber: ABD Başkanı Joe Biden, 'Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19'u... - Haberler
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