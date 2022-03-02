ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden,

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD'nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak için Avrupalı müttefikleriyle birleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak" diyerek, ABD'nin bu kişilerin yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerinizi bulup el koymak için Avrupalı müttefikleriyle birleşeceğini ifade etti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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