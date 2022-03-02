ABD Başkanı Joe Biden: "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden: "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden:

ABD Başkanı Joe Biden: "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden: "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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