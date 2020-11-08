ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım"

ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım" "İlk işimiz salgını ortadan kaldırmak olacak" "Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım" "Artık sert söylemleri ortadan kaldırmalıyız" "ABD artık daha fazla adalete doğru gidiyor"