ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da
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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da

20.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:01
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da

ABD'de yemin töreni gerçekleştirilen Başkan Joe Biden, eşi Dr. Jill Biden ve ailesiyle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

ABD'de yemin töreni gerçekleştirilen Başkan Joe Biden, eşi Dr. Jill Biden ve ailesiyle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

ABD'de bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından resmi olarak ABD Başkanı olan Joe Biden, eşi Dr. Jill Biden ve ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a giriş yaptı. Biden, First Lady Jill Biden ile el ele Beyaz Saray'a yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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