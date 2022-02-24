ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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