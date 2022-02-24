ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel