ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yayın şirketi ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD Başkanlık...
17.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yayın şirketi ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yayın şirketi ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı