ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek...
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı