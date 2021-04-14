ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek...
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek...

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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