ABD Başkanı Joe Biden: "Afganistan'dan çekilme kararımızın arkasındayım"
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ABD Başkanı Joe Biden: "Afganistan'dan çekilme kararımızın arkasındayım"

ABD Başkanı Joe Biden: 'Afganistan'dan çekilme kararımızın arkasındayım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin arkasında durduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin arkasında durduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme kararı için "Kesinlikle arkasındayım" diyerek, durumun beklenenden "daha hızlı" geliştiğini söyledi.

Biden yaptığı konuşmada, "Afganistan'da gördüğümüz manzaralar yürek burkucu. Gerekirse Afganistan'daki teröre karşı hızlı hareket edeceğiz. Afgan birlikleri savaşmayacakken daha kaç nesil Amerikalıyı Afgan savaşına göndermemi istersiniz? Daha kaç Amerikanın hayatına değer?" dedi. Biden, "Amerikan birlikleri Afgan güçlerinin kendileri için savaşmaya istekli olmadığı bir savaşta savaşmamalıdır. Afganistan'daki misyonumuz son yirmi yılda birçok yanlış adım attı, askerlerimizden başka bir ülkenin iç savaşında sonsuza kadar savaşmalarını isteyemem ve istemeyeceğim" dedi. Açıklamalarına devam eden Biden, "Taliban'a şunu net bir şekilde ifade ettik. Eğer personelimize saldırı ya da çalışmalarımıza zarar verirseniz Amerika'nın tepkisi çok hızlı ve güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Biden, "Artık Afganistan'daki savaşa başkanlık eden dördüncü Amerikan başkanıyım. Bu sorumluluğu beşinci bir başkana devretmeyeceğim" diyerek, "cevabım konusunda netim ve geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağım" diye ekledi.

Biden, "Afganistan'da daha fazla zaman geçirmenin her şeyi değiştireceğini idda ederek Amerikan halkını yanıltmayacağım" dedi.

Biden, ABD güçlerini 20 yıl sonra, Afganistan'dan geri çekmenin iyi bir zaman olmadığını zor yoldan öğrendiğini söyledi. Biden," Neredeyse 20 yıl önce, 11 Eylül 2001'de bize saldıranları yakalamak için ve El Kaide'nin Afganistan'ı bize yeniden saldırmak için bir üs olarak kullanmayacağından emin olmak için Afganistan'a gittik." diyerek, "Misyonumuz asla ulus inşası olmadı. Afganistan'daki görevimiz ve tek çıkarımız vatanımıza yönelik herhangi bir saldırıyı engellemekti." diye ekledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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