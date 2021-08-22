ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı...
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı...

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı... - Haberler
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