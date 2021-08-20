ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir...

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir gösterge yok" dedi.