ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir...
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ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir...

ABD Başkanı Joe Biden, 'ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir gösterge yok" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir gösterge yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Başkanı Joe Biden, "ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir... - Haberler
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