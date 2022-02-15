ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika