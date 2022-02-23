ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord... - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak,

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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