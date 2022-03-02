ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıya doğru ilerlemeye... - Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıya doğru ilerlemeye...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil,

ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıya doğru ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerini savunmak için" konuşlandırıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıya doğru ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerini savunmak için" konuşlandırıldığını duyurdu. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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