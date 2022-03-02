ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıya doğru ilerlemeye...

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi üyelerini Ukrayna'ya destek için açık bir sinyal göndermeye çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Aksana Markarova'yı tanıyarak, "O zeki, güçlü ve kararlı. Evet. Biz ABD olarak Ukrayna halkının...