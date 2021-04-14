ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını ve askerlerin tamamen çekilmesinin 11 Eylül'e...

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını ve askerlerin tamamen çekilmesinin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.