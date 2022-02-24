ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, "Doğu'da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, "Doğu'da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, "Doğu'da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Politika