ABD Başkanı ilk imzayı attı: Bazı Müslüman ülkelere seyahat kısıtlaması kalkıyor

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yeni kararnameler imzaladı. İmzalanan kararnamelerden biri de Müslüman ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararname oldu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yeni kararnameler imzaladı. İmzalanan kararnamelerden biri de Müslüman ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararname oldu.

ABD'nin yeni başkanı Biden, ilk başkanlık icraatını gerçekleştirdi. Beyaz Saray'a gelen Biden, arka arkaya kararname imzaladı. Bu kararnamelerden biri de bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararname oldu.

Kaynak: Tourism Today