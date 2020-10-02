ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı mı? ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump kimdir?

Danışmanının koronavirüse yakalanmasından sonra test yaptıran ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin test sonucu pozitif çıktı. Peki, ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump Melania Trump ile birlikte test yaptırmıştı. Sonucu alana kadar karantinaya gireceğini duyuran Trump, Twitter hesabından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump kimdir?

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP KORONAVİRÜSE YAKALANDI MI?

Koronavirüs salgınına karşı ciddiyetsizliği ile bilinen ve sürekli olarak eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in koronavirüse yakalanması sonrasında eşi Melania Trump ile birlikte test yaptırmıştı. Sonucu alana kadar karantinaya gireceğini duyuran Trump, Twitter hesabından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP EŞİ MELANİA TRUMP KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Nisan 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Novo Mesto, Slovenya

Boy: 1,8 m

Melania Trump (Doğum adı: Melanija Knavs, Almanca: Melania Knauss; 26 Nisan 1970) eski model, yeni mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşidir.

45. ABD Başkanı Donald Trump ile evlidir. Yugoslavya'da (şu anda Slovenya) doğmuştur, 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip olmuş, 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. 2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur.