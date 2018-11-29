ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya Arasında Yaşanan Kriz Sebebi ile Rusya Devlet Başkanı...
IHAAW194418-SIY/29-11-2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. 29.11.2018 19: 44: 18 TSI
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