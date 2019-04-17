ABD Başkanı Donald Trump'tan Yemen Tasarısına Veto
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti. Yasa tasarısını "gereksiz" olarak nitelendiren Trump, söz konusu girişimin "Amerikan dış politikası için tehlikeli olduğunu" savundu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'de savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını veto etti.
Beyaz Saray Başkan Trump'ın imzasıyla Senatoya gönderilen veto mektubunu yazılı bir açıklama ile duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com