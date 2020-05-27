ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya platformlarına "kapatma" tehdidi Açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya platformlarına "kapatma" tehdidi Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının ülkedeki seçimlere müdahale ettiğini savunarak, bu konuda yeni düzenlemeler yapacaklarını ya da bu mecraları kapatacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya platformlarına
27.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:59

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının ülkedeki seçimlere müdahale ettiğini savunarak, bu konuda yeni düzenlemeler yapacaklarını ya da bu mecraları kapatacaklarını açıkladı.

Twitter ile yaşadığı "bilgiyi doğrula" etiketi tartışmasının ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarına yüklendi.

Trump, sosyal medya platformlarının 2016'daki seçimleri etkilemeye çalıştığını, başarısız olduklarını ve 2020'de de benzer bir çaba içinde olduklarını savunarak, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullandı.

Ülkede "uzaktan oylama" sistemine izin vermeyeceklerini çünkü bunun "hırsızlık" ve "hileye" çok müsait olduğunu belirten Trump, "(Uzaktan oylama) Bu sistemde, en çok hile yapan kazanır. Aynı sosyal medyada olduğu gibi. Sosyal medya platformları hemen şimdi kendilerine çekidüzen vermeli." çağrısında bulundu.

Trump, başka bir paylaşımında ise doğrudan Twitter'ı hedef alarak, "Twitter şimdi bizim onlar ve bu alandaki benzeri alanlar hakkında söylediklerimizin doğru olduğunu gösterdi. Bu konuda güçlü adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Trump ve Twitter arasında "bilgiyi doğrulama" tartışması

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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