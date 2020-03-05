ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması - WASHINGTON
ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.
05.03.2020 00:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:47
ABD Başkanı Donald Trump Latin Koalisyonu Yasama Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs salgınına ilişkin atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.
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Kaynak: AA