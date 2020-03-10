ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Korona virüsü için test yaptırmadım. Beyaz Saray doktoru test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi" dedi.

10.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:10
ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Korona virüsü için test yaptırmadım. Beyaz Saray doktoru test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine korona virüsü bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray doktoruna muayene olduğunu ifade eden Trump, "Müthiş bir adam, çok yetenekli. Test yaptırmak için hiçbir neden görmediğini söyledi. Hiçbir belirti yok, hiçbir şey yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Washington'daki Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda (CPAC) korona virüsü testinin pozitif sonuç verdiği belirtilen bir kişiyle temas kurduktan sonra karantinaya alınan en az 3 kişiyle yakın zamanda temas kurduğu biliniyor. Ayrıca birkaç gün önce Trump'ın el sıkıştığı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Doug Collins de korona virüsü nedeniyle karantina altında bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Haber
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Komşu katliama hazırlanıyor! Ağır otomatik silahlı askerler konuşlandı Haber
Komşu katliama hazırlanıyor! Ağır otomatik silahlı askerler konuşlandı
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı
Merkel açık açık söyledi: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak Haber
Merkel açık açık söyledi: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Charles Michel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Dilek Yaman Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Rıza Çalımbay İsmail Kartal Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Rusya İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Donald Trump'tan korona virüsü açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 00:37:03. #1.15#