ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin
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ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dünya Bankası’na Çin’e kredi vermemesi çağrısı yaptı

07.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:14
ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Bankası'na çağrı: Çin'e kredi vermeyin

(ABD) Başkanı Donald Trump, 'na Çin'e kredi vermemesi çağrısı yaptı.


Bu çağrı, Dünya Bankası'nın perşembe günü 2025'e kadar Çin'e, yıllık düşük faizli 1 ila 1.5 milyar dolar arasında kredi verilmesi kararını onaylamasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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