ABD Başkanı Donald Trump'tan Bir Rusya Paylaşımı Daha (2)

– ABD Başkanı Donald Trump "Hazır ol Rusya, akıllı füzelerimizle geliyoruz" ve "Silahlanma savaşına son verelim mi?" paylaşımlarının ardından Rusya'yla ilgili bir Twitter paylaşımı daha yaptı ve "Tüm bu olanlar Sahte ve Yolsuz Rusya Soruşturması yüzünden" dedi.

Trump, gün içinde Rusya ile ilgili üçüncü paylaşımında, "Tüm bu husumet, Obama'ya bağlı demokratların yürüttüğü Sahte ve Yolsuz Rusya Soruşturması yüzünden. Mueller ise aralarında (FISA ve Comey mektubunu imzalayan Rosenstein hariç) en ihtilaflı olanı. Gizli bir anlaşma olmadığı için çıldırıyorlar" yazdı.

Trump daha önceki Twitter paylaşımlarında da şunları yazmıştı:

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil, hiç olmadığı kadar kötü durumda. Bunun böyle olması için bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisinde bizim yardımımıza ihtiyacı var – ki bu yapması çok kolay bir şey ve tüm uluslar birlikte çalışmalıyız. Silahlanma yarışına son verelim mi?"

"Hazır ol, akıllı füzelerimizle geliyoruz" uyarısı da yapan Trump, Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin "Suriye'ye atılacak ABD füzelerini vururuz" açıklamasından sonra, "Hazır ol Rusya; çünkü, füzelerimiz güzel ve yeni ve 'akıllı' bir şekilde gelecek. Kendi insanlarını öldüren ve bundan keyif alan hayvanla ortak olmamalısınız" dedi.

Rusya'nın Lübnan'daki Büyükelçisi Alexander Zasypkin, El Manar kanalında yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de ateşleyeceği füzelerin düşürüleceğini söyledi. Daily Telegraph'taki bir habere göre Rusya'da bazı milletvekilleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "ABD Suriye'de saldırı düzenlerse füzelerini vurma" çağrısı yapmıştı.

Donald Trump'ın Suriye'de Şam yakınlarında gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıya "çok güçlü yanıt vereceklerini" söylemesinin ardından konuşan Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zasypkin, "Eğer ABD tarafından bir füze saldırısı gerçekleşirse füzeleri düşürüceğiz ve füzenin nereden atıldığının hiçbir önemi yok" demişti.

Zasypkin'in ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova ise NBC News'e yaptığı açıklamada "Suriye'de büyük sayıda Rus varlığı var ve Rusya Suriye topraklarındaki insanlarını korumak için her şeyi yapacaktır" dedi. - İstanbul