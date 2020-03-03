ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı
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ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.

03.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:11
ABD Başkanı Donald Trump Taliban lideri ile görüştüğünü doğruladı

Başkanı Salı günü yaptığı açıklamada Taliban lideri ile görüştüğünü söyledi.


ABD ile Taliban arasında 18 yıl sonra varılan barış anlaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşen bu görüşme için Trump "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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