ABD Başkanı Donald Trump: "Suriye'den Çekilmemiz Sürpriz Değil. Yıllardır Bunun İçin Çalışıyorum.

IHAAW145450-SIY/20-12-2018

- ABD Başkanı Donald Trump: "Suriye'den çekilmemiz sürpriz değil. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Altı ay önce bunu yapmak istediğimi açıkladığımda daha uzun kalmayı kabul etmiştim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanları. Artık eve dönme vakti" dedi. 20.12.2018 14: 54: 50 TSI

NNNN - WASHINGTON

Kaynak: İHA