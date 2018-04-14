ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de Düzenlenecek Operasyona Onay Verdi

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de Düzenlenecek Operasyona Onay Verdi

IHAAW042532-SIY/14-04-2018 - ABD Başkanı Donald Trump Suriye’de düzenlenecek operasyona onay verdi - Trump: Suriye’ye saldırı Rusya’nın kimyasal rejimin saldırılarını durduramamasının sonucudur.

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de Düzenlenecek Operasyona Onay Verdi

IHAAW042532-SIY/14-04-2018

- ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de düzenlenecek operasyona onay verdi
- Trump: Suriye'ye saldırı Rusya'nın kimyasal rejimin saldırılarını durduramamasının sonucudur. 14.04.2018 04: 25: 32 TSI
NNNN - WASHINGTON

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