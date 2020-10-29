ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi
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ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi

29.10.2020 03:52 | Son Güncelleme: 29.10.2020 04:07

ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi Seçimlere bir haftadan az kalmışken önce Goodyear-Arizona'da ardından anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden ile baş başa yürüttüğü Nevada ve Arizona eyaletlerinin sınırında olan Bullhead Cıty-Arizona'da seçmenleri...

ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi

ARIZONA - Seçimlere bir haftadan az kalmışken önce Goodyear-Arizona'da ardından anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden ile baş başa yürüttüğü Nevada ve Arizona eyaletlerinin sınırında olan Bullhead Cıty-Arizona'da seçmenleri ile buluşan Trump'ın gösterisine binlerce kişi katıldı.

Joe Biden'in anayasayı parçalayacağını iddia eden Trump "Biz Arizona'yı kazanacağız" diyerek Biden'ın seçilmesinin "Sosyalist bir kabus" ve "vergilerde tarihi artış" anlamına geldiğini ifade etti.

Özellikle son günlerde ABD genelinde artan COVID-19 vakalarına rağmen Trump, Cumhuriyetçi Arizona Valisi Doug Ducey'i överek "eyaletiniz açık. Vali iyi bir iş çıkartı" dedi.

Hali hazırda kullanılan bir milyon oyda demokratların yarışı önde götürdüğü Arizona'da Trump, Cumhuriyetçilerin yarışın sonlarına doğru oy kullanacağını ve kendisinin Arizona'da zafere ulaşacağını iddia etti.

Gösteri sırasında hareketli anlar.

Trump'ın Bullhead City'de halka seslendiği sırada yasak olan hava sahasına giren bir uçak heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı - NORAD tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine bağlı bir F-16'nın bir uçağı durdurmak için yönlendirildiği açıklandı. Açıklamada Uçağın başta çağrılara cevap vermediği ancak F-16 sinyal fişeklerini ateşlemesinden sonra iletişim kurularak bölgeden uzaklaştırıldığı bilgisi yer aldı.

Gök yüzünde bu gelişmeler olurken Trump'ın çevresinde bulunan gizli servis görevlilerininse sahneye çıkmadan başkana yaklaştıkları gözlemlendi.

Olay karşısında sürprizle yakalanan Trump ise sahnede sakinliğini koruyarak jetin gösteri yaptığını ve işaret fişeklerinin başkan için şov olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump seçmenleri ile Arizona'da bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN TUNA PALABIYIKOĞLU

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