ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

03.10.2020 00:33 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:36
ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Trump, kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Trump'ın doktoru Sean Conley, cuma günü yaptığı açıklamada, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan
Magazin Ajda Pekkan Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ryan Babel Rıza Çalımbay Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Ekim Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Donald Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 00:36:27. #1.15#
title