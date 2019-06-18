ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
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