ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek...

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adayı Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'in adaylıktan çekilmek istediğini duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et