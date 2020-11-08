ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına...
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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına...

08.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:09
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada,

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına girmelerine izin verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Gözlemcilerimizin oy sayma alanlarına girmelerine izin verilmedi. 71 milyon yasal oy alarak seçimi kazandım. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu. Daha önce hiç olmamıştı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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