ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni...
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yeni yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.
Kaynak: AA
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