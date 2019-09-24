24.09.2019 17:40

ABD Başkanı Donald Trump: "İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir." - NEW YORK

Kaynak: İHA