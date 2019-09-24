ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi...
ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi tehlikeye atmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın.
24.09.2019 17:43
ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi tehlikeye atmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın. ABD'ye giremeyeceksiniz, ülkenize döneceksiniz. başkan olduğum sürece ülkemize giremeyeceksiniz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İHA