ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi...

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi...

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi tehlikeye atmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın.

24.09.2019 17:43
ABD Başkanı Donald Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsan kaçakçılarına para ödemeyin, çakallara para ödemeyin, kendinizi tehlikeye atmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın. ABD'ye giremeyeceksiniz, ülkenize döneceksiniz. başkan olduğum sürece ülkemize giremeyeceksiniz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et