ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter Kullanıcılarını Engellemesi Yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesinden sonra engellediği 7 kullanıcı tarafından dava edilmişti. Donald Trump'ın yaptığı hamlenin anayasaya aykırı olduğu ile sonuçlanmasına rağmen dava Trump tarafından bir üst mahkemeye taşınmıştı.

Bunun üzerine New York Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın engellediği 7 kişi tarafından açılan davadaki son kararı verdi. Donald Trump'ın kendisini eleştiren kullanıcıları engellemesi, mahkeme tarafından "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olarak yorumlandı.

Mahkeme, sosyal medyayı kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan kamu görevlilerinin beğenmediği paylaşımları veya kullanıcıları engellemesinin anayasaya aykırı olduğunu ve ifade özgürlüğüne ters düştüğünü belirtti. Çıkan karar sonucunda Donald Trump, artık kendisini eleştiren kullanıcıları engelleyemeyecek.

Donald Trump'ın şu anda Twitter platformu üzerinde 61,8 milyon takipçisi var. Bir Twitter kullanıcısının kendisini eleştiren diğer kullanıcıları engellemesi normalde oldukça kabul edilebilir ancak bir devlet başkanının bunu yapması pek de mantıklı gözükmüyor. Mahkemenin aldığı karar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.