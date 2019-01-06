ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı John Bolton, "Bizimle Tam Koordinasyon Olmadan Türkiye'nin...
IHAAW141945-SIY/06-01-2019- ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi.
IHAAW141945-SIY/06-01-2019
- ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi. 06.01.2019 14: 19: 45 TSI
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Kaynak: İHA