ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı John Bolton, "Bizimle Tam Koordinasyon Olmadan Türkiye'nin...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı John Bolton, "Bizimle Tam Koordinasyon Olmadan Türkiye'nin...

IHAAW141945-SIY/06-01-2019- ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı John Bolton,

IHAAW141945-SIY/06-01-2019

- ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz" dedi. 06.01.2019 14: 19: 45 TSI
NNNN - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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