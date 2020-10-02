Trump'ın seçim kampanyasına Covid-19 engeli
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Trump'ın seçim kampanyasına Covid-19 engeli

02.10.2020 21:06 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:10
Trump'ın seçim kampanyasına Covid-19 engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından katılması planlanan seçim kampanyaları sanal ortamda yapılacak ya da geçici olarak ertelenecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından katılması planlanan seçim kampanyaları sanal ortamda yapılacak ya da geçici olarak ertelenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin güçlü adaylarından olan Trump'ın seçim kampanyası etkinlikleri ise Covid-19 engeline takıldı. Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien bugün yaptığı yazılı açıklamada, daha önceden planlanan Trump'ın katılacağı kampanya etkinliklerinin ya sanal ortama taşınacağını ya da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Stepien, Trump ailesinin katılacağı duyurulan etkinliklerin de ertelendiğini açıkladı. İleri tarihli etkinliklerin ise değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Stepien, "Covid-19 testi negatif çıkan Başkan Yardımcısı Mike Pence, planlanan kampanya etkinliklerini yapmaya devam edecek. Trump hakkındaki açıklamaları Beyaz Saray yapacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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