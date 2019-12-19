ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.

19.12.2019 05:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 05:31
ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler...

ABD Başkanı 'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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