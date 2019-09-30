ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı mahkemeye çağrıldı

30.09.2019 23:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi nedeniyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin mahkemeye çağrıldığı öğrenildi.



ABD Temsilciler Meclisinden üç komite adına yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye, Trump'ın azlinin istendiği Ukrayna krizi soruşturması kapsamında mahkeme celbi gönderildiği duyuruldu. Dış İlişkiler Komisyonu ile İstihbarat ve Gözetim Komiteleri adına yapılan açıklamada, Giuliani'ye bu celbin Ukrayna'nın eski başsavcsı Yuri Lutesnko'ya Demokrat Parti üyesi Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı sorgulaması için baskı yaptığı iddiası üzerine gönderildiği bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA