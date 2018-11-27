ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de Düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de Düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

IHAAW222335-SIY/27-11-2018 - ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği, Suudi Prens Selman ile görüşmesine ilişkin bir planının olmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de Düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği, Suudi Prens Selman ile görüşmesine ilişkin bir planının olmadığı açıklandı. 27.11.2018 22: 23: 35 TSI
NNNN - WASHINGTON

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