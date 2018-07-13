ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi.

ASKERİ TÖREN İLE KARŞILANDI

Kraliçe 2. Elizabeth, ABD Başkanı Trump'ı askeri tören ile karşıladı. Tören sırasında Donald Trump memnuniyeti gözlerden kaçmadı. Askerlerin geçiş töreninden sonrası Kraliçe Elizabeth ve Trump askerleri selamladı. İkili, selamlamanın ardından gündem değerlendirmesi yapmak için Windsor Kalesi'ndeki toplantı salonuna geçtiler.

BÜTÜN HAZIRLIKLARI KONTROL ETTİ

Kraliçe II. Elizabeth, tören alanına Donald Trump'tan önce gelerek tören hakkında bilgiler aldı. Törende bir aksaklık yaşanmaması için görevlilere talimat verdi.